Полянский рассказал, что дипломаты в ООН желают друг другу перед Новым годом

Первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский появился в эфире передачи «Соловьев Live». В ходе интервью дипломат рассказал, что российские и западные сотрудники Всемирной организации желают друг другу мира в преддверии Нового года.
Первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский появился в эфире передачи «Соловьев Live». В ходе интервью дипломат рассказал, что российские и западные сотрудники Всемирной организации желают друг другу мира в преддверии Нового года.
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