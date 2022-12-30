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Полянский рассказал, что дипломаты в ООН желают друг другу перед Новым годом

Полянский рассказал, что дипломаты в ООН желают друг другу перед Новым годом

Первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский появился в эфире передачи «Соловьев Live». В ходе интервью дипломат рассказал, что российские и западные сотрудники Всемирной организации желают друг другу мира в преддверии Нового года.

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