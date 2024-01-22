Потомки половцев в наши дни

Половцы – один из самых загадочных степных народов, вошедший в русскую историю благодаря набегам на княжества и неоднократным попыткам правителей русских земель если не победить степняков, то хотя бы с ними договориться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии