Трамп пригрозил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США

В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо избранный президент США Дональд Трамп пригрозил превратить эту страну в 51-й штат США, если не Оттава не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков через канадско-американскую границу.