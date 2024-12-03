Трамп пригрозил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США

В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо избранный президент США Дональд Трамп пригрозил превратить эту страну в 51-й штат США, если не Оттава не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков через канадско-американскую границу.
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