Блинкен и Ван И встретятся в Вашингтоне 26-28 октября

Госдепартамент США в понедельник, 23 октября, выпустил сообщение, в котором говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И 26-28 октября проведут переговоры в Вашингтоне, – передают СМИ.
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