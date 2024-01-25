В Южной Корее истерика: Русские хотят проверить сверхмощное оружие КНДР в деле

Южная Корея натурально истерит, заявляя о возможной передаче КНДР тактического оружия России. Хотя, казалось бы, какое до этого дело южнокорейцам? Ведь Россия не находится в состоянии войны с Республикой Кореей и никто не собирается атаковать Сеул.
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