Цена нефти под вопросом: ОПЕК+ не может поднять баррель до $90

На своем первом в этом году заседании мониторинговый комитет ОПЕК+ так и не смог дать вразумительных рекомендаций, как поступать участникам альянса в 2024 году: снижать ли производство «черного золота» или сохранить добычу на существующем уровне.
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