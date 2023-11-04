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В Новосибирске заслуженный артист России рассказал об изменении вкусов с началом СВО

В Новосибирске заслуженный артист России рассказал об изменении вкусов с началом СВО

Павел Шаромов заявил, что на концертах люди просят исполнять патриотические песни.Заслуженный артист России из Новосибирска Павел Шаромов рассказал, что с начала проведения специальной военной операции у зрителей сильно изменились вкусы.

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