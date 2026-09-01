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RT Russia

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Кент назвал вытеснение НАТО от российских границ делом времени

Кент назвал вытеснение НАТО от российских границ делом времени

Бывший глава Национального центра США по борьбе с терроризмом Джо Кент назвал делом времени вопрос возвращения НАТО на позиции, безопасные для России.

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