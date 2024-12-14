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Олег Царёв: В Украине раскрыли крупнейшую аферу на «оборонке»

Олег Царёв: В Украине раскрыли крупнейшую аферу на «оборонке»

В Украине разгорается очередной коррупционный скандал, связанный с оборонными закупками. В очередной афере на 23 млрд гривен (более $550 млн) участвует верхушка правительства Украины, а с отмыванием ей помогает зарегистрированная в Польше компания.

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