Энтузиасты с помощью нейросетей создали качественный клон Angry Birds, который п...

Энтузиасты с помощью нейросетей создали качественный клон Angry Birds, который похвалили оригинальные разработчикиИскусственный интеллект все больше проникает в игровую индустрию, где многие разработчики видят в нем полезный инструмент для облегчения сложного производства игр.
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