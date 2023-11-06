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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Энтузиасты с помощью нейросетей создали качественный клон Angry Birds, который п...

Энтузиасты с помощью нейросетей создали качественный клон Angry Birds, который п...

Энтузиасты с помощью нейросетей создали качественный клон Angry Birds, который похвалили оригинальные разработчикиИскусственный интеллект все больше проникает в игровую индустрию, где многие разработчики видят в нем полезный инструмент для облегчения сложного производства игр.

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