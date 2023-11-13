Генерал Бужинский рассказал, чем Россия ответит на приём Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО даёт России формальный повод для наращивания своей военной группировки на северо-западе страны, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.