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По подозрению в грабеже полицейскими задержан 39-летний казанец

В полицию обратился 62-летний казанец, который стал жертвой уличного грабежа. По словам потерпевшего, возле одного из городских кафе к нему внезапно подошёл незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

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