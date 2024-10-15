Пентагон утверждает, что учения ВС КНР у Тайваня дестабилизируют обстановку

Соединенные Штаты считают, что проводимые Народно-освободительной армией Китая (НОАК) военные учения в районе Тайваня якобы дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давление, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
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