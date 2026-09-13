Суд приостановил работу ресторана "Frank by Баста" в Москве на 90 дней

Московский суд временно закрыл ресторан "Frank by Баста" на Сретенке на 90 дней. В ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм: несоблюдение технологической последовательности и проблемы с вентиляцией.
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