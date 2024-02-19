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Горе без ума: как наследственность влияет на умственные способности и как генетические мутации создают гениев

Горе без ума: как наследственность влияет на умственные способности и как генетические мутации создают гениев

Эйнштейном нужно родиться или гениальность можно в себе развить? Ученые вплотную приблизились к ответу на этот вопрос Кого вообще считать умным — сутулого очкарика, прочитавшего десять тысяч книг, стремительно разбогатевшего бизнесмена или, может, бабку Агафью, к которой вся деревня ходит за житейским советом? Первую попытку измерить интеллект единым мерилом предпринял английский исследователь Фрэнсис Гальтон в 1884 году.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Природа перебирает и сортирует. Более удачные варианты - успешнее. С микробиологией,животными и растениями - происходит то же самое.  Среди животных - то же встречаются уникумы, которые явно отличаются от своих сородичей.
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6 час.
Нина Попова
Ломоносов не от сохи вышел. Он воспитывался при монастыре и получил там образование.
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4 час.
Владимир Соловьев
&quot;Этот феномен называется эффектом Матфея в честь высказывания, встречающегося в одной из притч в Евангелии от Матфея: «…ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». АВТОР ПРИВРАЛ ПО ПОВОДУ &quot;ЭФФЕКТА МАТФЕЯ&quot; - ЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ. АПОСТОЛ МАТФЕЙ ПОВТОРЯЕТ СЛОВА ИИСУСА ХРИСТА  О ВЕРЕ, ВЕРУЮЩИХ И НЕ ВЕРУЮЩИХ ЛЮДЯХ.
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2 час.

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