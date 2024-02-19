Горе без ума: как наследственность влияет на умственные способности и как генетические мутации создают гениев

Эйнштейном нужно родиться или гениальность можно в себе развить? Ученые вплотную приблизились к ответу на этот вопрос Кого вообще считать умным — сутулого очкарика, прочитавшего десять тысяч книг, стремительно разбогатевшего бизнесмена или, может, бабку Агафью, к которой вся деревня ходит за житейским советом? Первую попытку измерить интеллект единым мерилом предпринял английский исследователь Фрэнсис Гальтон в 1884 году.