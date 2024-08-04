Politico: Моральный дух ВСУ продолжает падать, за месяц Россия освободила 15 населенных пунктов

Константин Ольшанский 3 августа 2024 г., 13:28 Сырскому неоткуда взять 14 новых бригад, украинцы категорически отказываются воевать за Зеленского Главком ВСУ Александр Сырский обещает сформировать 14 новых бригад: для этого необходимо обучить и экипировать около 100 тысяч новых солдат, оснастить подразделения необходимой техникой.