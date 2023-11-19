Религиозный деятель рассказал крымским СМИ, как относятся к русскому языку в Узбекистане

Делегация из Узбекистана посетила Крым. Имам Соборной мечети Чирчикского района Республики Узбекистан Ленур Абдулганиев в интервью «Вести Крым» рассказал о сотрудничестве между государствами и об отношении его народа к русской культуре.
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