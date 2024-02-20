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Финансист Белогорьев назвал лучший вариант отказа РФ от украинского транзита

Финансист Белогорьев назвал лучший вариант отказа РФ от украинского транзита

РИАМО - 20 фев. «Газпрому» будет выгоднее краткосрочное бронирование мощностей, нежели сохранение транзита через Украину при долгосрочном контракте, заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с «Праймом».

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