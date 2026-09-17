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Новости Брянска

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Унечский хлебокомбинат закрывается: предприятие уходит в банкротство

Унечский хлебокомбинат закрывается: предприятие уходит в банкротство

Долги предприятия перед кредиторами достигли почти 12 миллионов рублей, у комбината полностью отсутствуют оборотные средства.

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