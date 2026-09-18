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Царьград

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Врач ВСК сообщил о близящейся тройной циркуляции гриппа

Врач ВСК сообщил о близящейся тройной циркуляции гриппа

Руслан Базаев из Цифровой клиники ВСК сообщил, что в сезоне 2026-2027 в России будут циркулировать три основных штамма гриппа: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Victoria.

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