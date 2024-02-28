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Закон, порядок, государство

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На БДК ТОФ «Николай Вилков» прошли учения по противодиверсионной обороне

На БДК ТОФ «Николай Вилков» прошли учения по противодиверсионной обороне

Дежурные группы корабля провели гранатометание из многоствольных корабельных гранатомётов и ручных гранатомётов ДП-64 в сектор предполагаемого нахождения «вражеской» группы боевых пловцов.

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