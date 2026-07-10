В преддверии Дня рыбака, который отмечают 12 июля, Одноклассники запустили «Неделю рыбы», тематическую неделю, посвященную одному из самых популярных направлений контента в соцсети.
Улов — не главное: что россияне на самом деле ждут от рыбалки
Комментарии
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Сергей Гуров
вам это не понять.
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4 н.
Андрей М
Я понимаю Рыбалку! А не показуху, когда закидывают крючок между купающимися! Даже в Сочи есть туры рыбацкие.... У меня племянник, ему 50 лет, ни когда не ездил к морю и весь отпуск проводит в лесу, на охоте! По вашему если любитель охоты едет в Сочи, то с собой должен ружье прихватить? Если вас не прельщает лежание на пляже и вам больше по душе рыбалка, то и ехать надо на рыбалку, а не на пляж, нет?
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4 н.
Misha Glusch
и рыба должна быть и удовольствие
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3 н.
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