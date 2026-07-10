Улов — не главное: что россияне на самом деле ждут от рыбалки

Андрей М

Я понимаю Рыбалку! А не показуху, когда закидывают крючок между купающимися! Даже в Сочи есть туры рыбацкие.... У меня племянник, ему 50 лет, ни когда не ездил к морю и весь отпуск проводит в лесу, на охоте! По вашему если любитель охоты едет в Сочи, то с собой должен ружье прихватить? Если вас не прельщает лежание на пляже и вам больше по душе рыбалка, то и ехать надо на рыбалку, а не на пляж, нет?