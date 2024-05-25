В деле генерала Попова обнаружился основной фигурант, погибший в ходе СВО. Как он связан с арестованным офицером?

«Ъ»: основным фигурантом в деле генерала Попова был погибший в ходе СВО офицер Изначально в деле экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова был другой фигурант, тоже генерал, погибший в ходе проведения специальной военной операции.