В деле генерала Попова обнаружился основной фигурант, погибший в ходе СВО. Как он связан с арестованным офицером?

«Ъ»: основным фигурантом в деле генерала Попова был погибший в ходе СВО офицер Изначально в деле экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова был другой фигурант, тоже генерал, погибший в ходе проведения специальной военной операции.
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