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Матыцин о возрастном цензе в фигурном катании: «Этот аспект абсолютно неоднозначный. Мы видели пример Валиевой, которая в 15 лет выдержала тяжелейшие испытания»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

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