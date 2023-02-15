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У Месси и Неймара по 3 из 10 от L’Équipe за матч с «Баварией». Столько же еще у 4 игроков «ПСЖ», оценок хуже в матче нет

У Месси и Неймара по 3 из 10 от L’Équipe за матч с «Баварией». Столько же еще у 4 игроков «ПСЖ», оценок хуже в матче нет

Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Самые высокие оценки в составе «ПСЖ» получили центральные защитники Серхио Рамос и Маркиньос (по 6 баллов из 10).

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