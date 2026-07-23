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Снежная сказка в Поволжье: Йошкар-Ола, Чебоксары и неожиданный май

Снежная сказка в Поволжье: Йошкар-Ола, Чебоксары и неожиданный май

Порой самые яркие впечатления рождаются из полного несовпадения ожиданий и реальности. Собираясь во второй раз в Йошкар-Олу, я предвкушала неспешные прогулки по набережным, утопающим в майской зелени, и теплые вечера с видом на архитектурные диковины.

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