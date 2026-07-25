Игрок сборной Аргентины: финал ЧМ стал для Месси последним матчем за команду

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Леандро Паредес в разговоре с журналистами заявил, что финал чемпионата мира - 2026 стал последним матчем для нападающего Лионеля Месси в составе аргентинской команды.
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