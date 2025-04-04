Торжественное вручение шевронов военнослужащим мотострелкового полка группировки войск «Центр» состоялось в тыловом районе проведения спецоперации

В ходе проведения мероприятия военнослужащие произнесли клятву на верность Отечеству и полку, после чего им были вручены шевроны с изображенной символикой гвардейского мотострелкового Познанского Краснознамённого ордена Суворова полка ЦВО.
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