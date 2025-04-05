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Додон: Молдавии не место в военном блоке, в который превращается Евросоюз

Евросоюз превращается в военный геополитический блок, Молдавии в этом военном блоке не место. Такое мнение в эфире телеканала N4 высказал молдавский политик, экс-президент Молдовы, лидер Соцпартии Игорь Додон.

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Комментарии
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Eduard
Это уже не блок,а считай война!
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