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RJ Mitte, Breaking Bad's Walter White Jr., Dead At 34

RJ Mitte, Breaking Bad's Walter White Jr., Dead At 34

RJ Mitte, best known to TV audiences for his role as Walter "Flynn" White Jr. on AMC's Breaking Bad, has died at the age of 34.

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