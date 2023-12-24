В Вышневолоцком округе почтили память погибшего добровольца

В поселке Красномайский Вышневолоцкого округа 19 декабря состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти в честь уроженца деревни Бухолово и выпускника ГПТУ №24, ныне Красномайского филиала Вышневолоцкого колледжа, Королёва Николая Вадимовича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.