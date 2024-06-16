Ручьи сольются — реки

Почему китайцы осваивают Севморпуть маленькими, никому не известными судоходными компаниями и каков общий фронт активности КНР в Арктике? Рассказывает Яна Лексютина, главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАНИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютиначитайте на monocle.