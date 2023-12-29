В ЛДПР похвалили соратников из ХМАО, пошутивших над конкурентами фразой из сериала «Слово пацана»

В партии считают, что в ролике нет никакого экстремизма и ее «молодежь отреагировала на то, что сегодня в тренде»В ЛДПР заявили Daily Storm, что не видят экстремизма в ролике молодежного движения партии в ХМАО, в котором представители «Единой России», «Новых людей» и КПРФ названы «врагами».