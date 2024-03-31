Театр абсурда
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Театр абсурда

8 741 подписчик

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Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

Так что там пэрэмога, сограждане. Одна большая, огромная, вонючая, беспросветная пэрэмога. На «той стороне» у «великого и мудрого» всё просто отлично.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Получается, он, взбешенный клоун, все это на жизнь свою меняет., но ведь она украинского тугрика уже не стоит.
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10 час.
ВС
Слов нет! Идиот и всё!
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8 час.
radiofree RF
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8 час.

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