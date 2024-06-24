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Запад пошёл на эскалацию. Началась новая фаза конфликта

Запад пошёл на эскалацию, запустив новую фазу конфликта. Атакой на Крым не ограничилось, а действия ВСУ и террористов были привязаны к важной дате современной истории России.

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Комментарии
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Л
Людмила
Надеюсь что наше подполье будет уничтожать военные заводы в Америке, Германии, Франции, Чехии...а потом доберёмся и до остальных, они ведь не бояться бить по нам и нам просто нечего другого не оставили.
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14 час.

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