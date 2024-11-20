Пентагон сообщил об успешных испытаниях пулемёта, управляемого ИИ

Bullfrog не нуждается в радаре и может самостоятельно обнаруживать и поражать цели. Это стандартный пулемёт, дополненный робототехникойПосле начала СВО вооружённые силы мира теперь озабочены одним вопросом: как противостоять угрозе атак беспилотников? Вооружённые силы США теперь хотят решить проблему особенно экономически эффективным способом: стандартным пулемётом можно будет управлять дистанционно с помощью робототехники.