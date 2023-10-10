Дисклеймер: ниже не хайп. Ниже маленькая месть на бред про "Россия напала на Израиль".Нонче я буду клепать теворию…Кхм, не мой стиль.
Заговор, который всё объясняет
Комментарии
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Анд
К стати таки да, информация проскакивала про группу евреев откровенных нацистов, которые да же своих то вроде как евреев не считают за людей, и ведь косвенные признаков что эта группа активно действует вагон и маленькая тележка - как известно концентрационные лагеря в которых сжигали евреев в нациской Германии, где над ними ставили опыты и тд изначально то создавались на деньги американских корпораций, которые внезапно принадлежат всяким ротшильдам и рокфелирам, но напоминать об этом на западе считается плохим тоном, но сам факт, потом есть ещё масса более мелких детали которые всплыли на свет, но их постарались как можно быстрее замолчать и убрать из медиапространства.. Хотя сам принцип в данном случае очень смахивает на то что делалось больше чем полвека назад - пологаю за данной трагедией стоят опять же те же фамилии что финансировании фашисткую Германию и создания концентрационные лагерей
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12 час.
Александр Денисов
То, что все началось с провокации с Аль-Аксой, не вопрос, а кто именно больше всего был в этом заинтересован, тут на ваш вкус: евреи американские, евреи английские, местные евреи...
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12 час.
СонЬчиК мустафина
Точно
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3 час.
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