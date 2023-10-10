Заговор, который всё объясняет

Анд

К стати таки да, информация проскакивала про группу евреев откровенных нацистов, которые да же своих то вроде как евреев не считают за людей, и ведь косвенные признаков что эта группа активно действует вагон и маленькая тележка - как известно концентрационные лагеря в которых сжигали евреев в нациской Германии, где над ними ставили опыты и тд изначально то создавались на деньги американских корпораций, которые внезапно принадлежат всяким ротшильдам и рокфелирам, но напоминать об этом на западе считается плохим тоном, но сам факт, потом есть ещё масса более мелких детали которые всплыли на свет, но их постарались как можно быстрее замолчать и убрать из медиапространства.. Хотя сам принцип в данном случае очень смахивает на то что делалось больше чем полвека назад - пологаю за данной трагедией стоят опять же те же фамилии что финансировании фашисткую Германию и создания концентрационные лагерей