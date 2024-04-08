Брюнетка Софья Котова стала «Мисс Выпускницей» под Новосибирском

Конкурс «Мисс Выпускница» - это про повышение социальной активности молодежи, создание условий для обретения новых компетенций, предоставление возможности для неформального общения и создание условий для реализации творческого потенциала и выявления талантов.
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