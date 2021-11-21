Тюменцам, имеющим медотвод, все равно будет нужен ПЦР-тест для входа в QR-зоны

Ранее «Наш Город» сообщал подробности ужесточения пропускного QR-режима на территории области. «Осуществлять допуск граждан в указанные объекты только при наличии документа, подтверждающего медицинские противопоказания, заверенного лечащим врачом.
Ранее «Наш Город» сообщал подробности ужесточения пропускного QR-режима на территории области. «Осуществлять допуск граждан в указанные объекты только при наличии документа, подтверждающего медицинские противопоказания, заверенного лечащим врачом.
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