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Тюменцам, имеющим медотвод, все равно будет нужен ПЦР-тест для входа в QR-зоны

Тюменцам, имеющим медотвод, все равно будет нужен ПЦР-тест для входа в QR-зоны

Ранее «Наш Город» сообщал подробности ужесточения пропускного QR-режима на территории области. «Осуществлять допуск граждан в указанные объекты только при наличии документа, подтверждающего медицинские противопоказания, заверенного лечащим врачом.

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