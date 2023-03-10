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Томенко завёл личный канал в Telegram для связи с населением Алтайского края

Томенко завёл личный канал в Telegram для связи с населением Алтайского края

Томенко завёл личный канал в Telegram для связи с населением Алтайского края Глава региона будет на канале рассказывать всё самое важное о жизни края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 9 марта, завёл личный канал в Telegram.

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