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"Если лупить, так лупить по-человечески": Генерал Гурулёв призвал к симметричному ответу на провокацию Запада

"Если лупить, так лупить по-человечески": Генерал Гурулёв призвал к симметричному ответу на провокацию Запада

Царьград Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв в телеэфире объяснил, почему обсуждение вокруг дальнобойных ракет Запада его коробит.

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