Про чулки
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Про чулки

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Persistence Market Research: в период с 2023 по 2033 год рост рынка компрессионных носков составит 4,4%

В 2022 году мировой рынок компрессионных носков оценивался в 662,5 миллиона долларов США. По прогнозам, в период с 2023 по 2033 год его среднегодовой рост составит 4,4%, а к концу прогнозируемого периода его рыночная стоимость достигнет 1,1 миллиарда долларов США.

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