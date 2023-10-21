Persistence Market Research: в период с 2023 по 2033 год рост рынка компрессионных носков составит 4,4%

В 2022 году мировой рынок компрессионных носков оценивался в 662,5 миллиона долларов США. По прогнозам, в период с 2023 по 2033 год его среднегодовой рост составит 4,4%, а к концу прогнозируемого периода его рыночная стоимость достигнет 1,1 миллиарда долларов США.