Инвесторы рассматривают рынки Британии как потенциальное убежище

Инвесторы рассматривают рынки Великобритании как потенциальное убежище на фоне роста политической неопределенности в США и других странах Европы, что может ознаменовать ошеломляющий поворот к лучшему для страны, которая, казалось, утратила свою традиционную привлекательность для мирового капитала, передает Reuters.
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