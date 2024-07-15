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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» огорчены решением сборной США отказаться от Кавая Ленарда

Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил, что клуб огорчен решением сборной США отказаться от Кавая Ленарда.

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