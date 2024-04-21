За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе на котировки российских акций будут давить общая перекупленность рынка (10 апреля индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум), а также нестабильность финансов за рубежом из-за эскалации на Ближнем Востоке и ожидания смягчения монетарной политики ФРС США, сообщили аналитики ФГ «Финам».