За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе на котировки российских акций будут давить общая перекупленность рынка (10 апреля индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум), а также нестабильность финансов за рубежом из-за эскалации на Ближнем Востоке и ожидания смягчения монетарной политики ФРС США, сообщили аналитики ФГ «Финам».
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