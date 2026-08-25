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«Боль загнала в тупик»: ведунья озвучила версию гибели Оганяна из «Кукрыниксов»

«Боль загнала в тупик»: ведунья озвучила версию гибели Оганяна из «Кукрыниксов»

Гибель 45-летнего бас-гитариста «Кукрыниксов» рок-музыканта Дмитрия Оганяна, который был похоронен 24 августа на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, обрастает множеством слухов.

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