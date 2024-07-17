Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс

Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс

Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин. Типа, поменял великий реформатор своё российское имя на более звучное, перебазировавшись на землю обетованную.

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Комментарии
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sss
воры , проходимцы, гиены- вот имя ЕБН и его соратникам... Прах его нужно кинуть на рельсы, как сам он заповедал...Позор нации
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19 час.
ВераВерная
Про этот ЕЦ уже слышать невозможно! Нет, ну правда, сколько ещё этот рассадник русофобии и прибежище всех врагов России будет существовать? Думается, в Кремле всё знают, вся страна гудит от возмущения, но ждут, когда естественным путём всё рассосётся - когда Наина отправится на свидание к Борису. Самый ужас, что семинары и лекции, которые там проводятся, посещает подрастающее поколение, а это самая благодатная среда для прошивки мозгов. Неужели не понятно - потеряем молодёжь, мало примеров что ли?
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17 час.
Ратник Ратник
Есть. 100 кг тротила...
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