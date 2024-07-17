Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс

воры , проходимцы, гиены- вот имя ЕБН и его соратникам... Прах его нужно кинуть на рельсы, как сам он заповедал...Позор нации

ВераВерная

Про этот ЕЦ уже слышать невозможно! Нет, ну правда, сколько ещё этот рассадник русофобии и прибежище всех врагов России будет существовать? Думается, в Кремле всё знают, вся страна гудит от возмущения, но ждут, когда естественным путём всё рассосётся - когда Наина отправится на свидание к Борису. Самый ужас, что семинары и лекции, которые там проводятся, посещает подрастающее поколение, а это самая благодатная среда для прошивки мозгов. Неужели не понятно - потеряем молодёжь, мало примеров что ли?