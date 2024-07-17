Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин. Типа, поменял великий реформатор своё российское имя на более звучное, перебазировавшись на землю обетованную.
Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс
Комментарии
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sss
воры , проходимцы, гиены- вот имя ЕБН и его соратникам... Прах его нужно кинуть на рельсы, как сам он заповедал...Позор нации
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19 час.
ВераВерная
Про этот ЕЦ уже слышать невозможно! Нет, ну правда, сколько ещё этот рассадник русофобии и прибежище всех врагов России будет существовать? Думается, в Кремле всё знают, вся страна гудит от возмущения, но ждут, когда естественным путём всё рассосётся - когда Наина отправится на свидание к Борису. Самый ужас, что семинары и лекции, которые там проводятся, посещает подрастающее поколение, а это самая благодатная среда для прошивки мозгов. Неужели не понятно - потеряем молодёжь, мало примеров что ли?
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17 час.
Ратник Ратник
Есть. 100 кг тротила...
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15 час.
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