Kyiv Post: США разблокировали коммерческие продажи оружия на Украину

Администрация США после заключения сделки с киевским режимом на разделение прибыли от добычи украинских полезных ископаемых разблокировало прямые коммерческие продажи американского оружия на Украину на сумму $50 млн.
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