Семь человек погибли при атаке ВСУ на гражданские объекты в Чаплынском округе

РИАМО - 3 ноя. ВФУ атаковали гражданские объекты в Чаплынском муниципальном округе. По предварительной информации, семь человек погибли и семь ранены, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
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