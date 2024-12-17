«Я обнулился»: Киркоров пожаловался на тяжелый год

Артист посетовал, что «пробил дно». Певец Филипп Киркоров выступил с неожиданным признанием. Поп-король на закрытой светской премьере фильма Марка Горобца «Братья» заявил, что уходящий год оказался очень тяжелым для него.
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